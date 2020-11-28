Актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, підкорила ніжним образом

29-річна красуня опублікувала знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, на якому постала в білому топі на широких лямках, такого ж кольору брюках і прозорому корсеті, який облягає струнку фігуру, підкреслюючи її принади, передає Politeka.net.

Вона зігнулася, демонструючи вигини тіла і піднявши одну руку над головою.

За словами Яни, фотографія зроблена три місяці тому, і за цей час вона встигла ще більше скинути вагу.

"Цікаво, кого серед моїх підписників більше: любителів заїдати стрес, чи тих, хто не може змусити себе їсти, навіть коли дуже треба?🤔 У мене зараз мінус кілька кг, за пару днів. І нічого не можу з собою вдіяти😅 🙈 😝 🎂 як боротися з цим?" – поскаржилася дівчина підписникам.

"Коли народжувати думаєш?", "Божественно красива❤💕🥰💕", "Красуня 🔥тобі йде 👍❤️😘", "Супер фігура😍👍❤️", "Їж фрукти і з'явиться апетит😂😍❤️", – відповідають шанувальники.

Зовсім недавно Кошкіна похвалилася своєю зовнішністю під час трапези. Відповідне фото було оприлюднено в одній з фан-груп. Артистка позувала в яскраво-рожевій футболці, а зверху одягла і привідкрила сіру кофту на блискавці.

Модель зробила пишний хвіст, в результаті чого стали видні її блискучі сережки. Ідеальний тон обличчя, пухкі рожеві губи, пишні вії – Кошкіна виглядає просто шикарно.

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