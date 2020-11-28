Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, покорила нежным образом

29-летняя красотка опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Инстаграм, на котором предстала в белом топе на широких лямках, такого же цвета брюках и прозрачном корсете, который облегает стройную фигуру, подчеркивая ее достоинства, передает Politeka.net.

Она изогнулась, демонстрируя изгибы тела и подняв одну руку над головой.

По словам Яны, фотография сделана три месяца назад, и за это время она успела еще больше сбросить вес.

«Интересно, кого среди моих подписчиков больше: любителей заедать стресс, или тех, кто не может заставить себя есть, даже когда очень надо?🤔 У меня сейчас минус несколько кг, за пару дней. И ничего не могу с собой поделать😅🙈😝🎂 Как бороться с этим?», – пожаловалась девушка подписчикам.

«Когда рожать думаешь?», «Божественно красива❤💕🥰💕», «Красавица 🔥тебе идёт 👍❤️😘», «Супер фигура😍👍❤️», «Кушай фрукты и появится аппетит😂😍❤️», – отвечают поклонники.

Совсем недавно Кошкина похвасталась своей внешностью во время трапезы. Соответствующее фото было обнародовано в одной из фан-групп. Артистка позировала в ярко-розовой футболке, а сверху надела и распахнула серую кофту на молнии.

Модель сделала пышный хвост, в результате чего стали видны ее блестящие серьги. Идеальный тон лица, пухлые розоватые губы, пышные ресницы - Кошкина выглядит просто шикарно.

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