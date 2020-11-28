Сам себе не похвалиш...

Співачка Анна Семенович здивувала стильним образом і несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, 40-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в чорній сукні в білий горошок і кокетливому шкіряному беретику.

Артистка тримала в одній руці чашку, а в іншій блюдце, при цьому на столі поруч з нею лежав великий шматок тортика.

Ошатна білява зірка обдарувала глядача милою посмішкою, розповівши в підписі, якою, на її думку, повинна бути жінка.

"Жінка - це любов, це прийняття, це світло, що виходить зсередини. ❤️ Жінка - це м'якість, це турбота і затишок, яким вона огортає свого чоловіка❤️ жінка - це мудрість і внутрішній стрижень. ❤️ Жінки - ми богині, пам'ятайте про це і любіть себе 🙏 Чоловіки - бережіть жінок, без нас вам нікуди 😜 всім приємних вихідних, люблю вас ❤️", - поділилася своїми думками Анна.

Користувачі кинулися коментувати: варто відзначити не всі погодилися з Семенович, один з фанатів назвав її "спіч" якимось дитячим.

"Аня, заміж коли підете?))) Діток пора!😍"

"Аня, спасибі за мудрі слова, тобі теж приємних вихідних!!!!🥰"

"Анна ви добре написали пост з таким змістом"

"Як же жінки люблять нахвалювати себе. Виглядає так по-дитячому, коли маленька дитина хвалиться, а ще мало що вміє" - "а вам би навчитися хвалити жінок і самим не доведеться це робити"

"Дуже точно сказано❤️❤️❤️Ми дуже тендітні в душі 🌹"

"Яка ти така красива"

"Наша модниця 😘 😘 😘 "

"Красива фотка, ось тільки чепчик не дуже 😊"

"Я коли був маленький думав виросту і одружуся з нею"

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