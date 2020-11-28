У неділю, 29 листопада, погода здивує українців погодними контрастами
Показники стовпчиків на термометрах коливатимуться від одного градуса морозу на заході країни до + 14-на півдні України. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук пише відомий синоптик Наталка Діденко.
Вона уточнила, що на заході температура повітря буде від -1 до +2. На півночі країни очікується від нуля до трьох градусів тепла.
Тепліше буде в центральних районах країни, де показники температури складуть від нуля до +4. У Полтавській області очікується до +6 градусів тепла, а в Дніпрі м районами – в районі +5 +8 градусів.
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На сході і в південній частині повітря прогріється до +4 +9 градусів, а в Криму стовпчики термометрів піднімуться аж до +14.
Неділя не обійдеться без опадів. За прогнозом Діденко, дощ, туман, мокрий сніг очікуються місцями в західних, північних, центральних областях. На сході суттєві опади малоймовірні.
Що стосується південної частини, то там місцями невеликі опади можливі, крім Запоріжжя та Криму.
У столиці в неділю буде волого і хмарно. Вночі температура повітря буде в межах 0 -2 градуси, вдень потеплішає до + 2.
Зазначимо, що більшість синоптиків обіцяють українцям теплу зиму. При цьому вона буде малосніжною, а морози – короткостроковими, але сильними.
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