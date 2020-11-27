Циклон и атмосферный фронт будут формировать погоду на выходных в Украине
Такой прогноз в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она предупредила, что дождь с мокрым снегом возможен в западных и северных областях, а за это стоит "благодарить" именно циклон и атмосферній фронт.
Также к вероятным осадкам стоит готовиться центральным областям и жителям Харьковщины.
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"На Западе и Севере будет холоднее всего, в дневные часы ожидается +1+4 градуса. В центральной части от +1+3 градусов на Винниччине до +4+6 градусов в Черкасской, Полтавской областях, в Кропивницкому и районах и до +8 градусов на Днепропетровщине", - отметила Диденко.
Синоптик также предупредила, что на Востоке возможен сильный ветер, а столбики термометров днем поднимутся до +8. Теплее всего будет на Юге, где воздух прогреется еще на несколько градусов: от +6+10 градусов до +10+14 градусов в Крыму.
Осадки вероятны также в Киеве: днем будет от +1 до 4 градусов с дождями, которые могут перейти в мокрый снег.
Ранее мы рассказывали об аномально теплой зиме, которая вскоре придет в Украину.
По словам синоптика Владимира Деркача, начало декабря будет ознаменовано редким погодным явлением, которое называют зимнее бабье лето, поскольку в Украине придет потепление.
Календарная зима уже в начале декабря начнется с небольшого похолодания, но затем погода порадует украинцев аномальным теплом для этого времени года.
Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".