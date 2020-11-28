Теплее всего будет на юге и в Крыму

В воскресенье, 29 ноября, погода удивит украинцев погодными контрастами

Показатели столбиков на термометрах будут колебаться от одного градуса мороза на западе страны до +14 – на юге Украины. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук пишет известный синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что на западе температура воздуха будет от -1 до +2. На севере страны ожидается от нуля до трех градусов тепла.

Теплее будет в центральных районах страны, где показатели температуры составят от нуля до +4. В Полтавской области ожидается до +6 градусов тепла, а в Днепре м районами – в районе +5 +8 градусов.

На востоке и в южной части воздух прогреется до +4 +9 градусов, а в Крыму столбики термометров поднимутся аж до +14.

Воскресенье не обойдется без осадков. По прогнозу Диденко, дождь, туман, мокрый снег ожидаются местами в западных, северных, центральных областях. На востоке существенные осадки маловероятны.

Что касается южной части, то там местами небольшие осадки возможны, кроме Запорожья и Крыма.

В столице в воскресенье будет влажно и облачно. Ночью температура воздуха будет в пределах 0 -2 градуса, днем потеплеет до +2.

Отметим, что большинство синоптиков обещают украинцам теплую зиму. При этом она будет малоснежной, а морозы – краткосрочными, но сильными.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".