Філіп Кіркоров показав, як приємно проводить разом зі Анастасією Стоцькою

На фото Філіп позував у чорній косусі, червоній футболці і штанях. Спочатку Кіркоров стояв разом з іншими зірками біля театру, а після вся компанія здалася всередині. А ось на наступному кадрі співак вже обіймав Анастасію. Співачка притулилася до бороди артистка і посміхалася на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Напередодні зими влаштував театральний вечір для друзів. Відвідали міжнародною компанією мюзикл Шахи,, який звучить всупереч усьому в театрі МДМ. Зарядився, надихнувся! А раптом яка ідея і реалізується найближчим часом... хто знає...",- написав Філіп.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шикарна компанія, як і ви Філіп, теж шикарний", " син Анастасії схожий на Філіпа. Копія", " чудові фотографії в колі друзів! А вам звичайно ж постійного натхнення!!", "Мені одній здається що син Анастасії це і син Кіркорова", "син Анастасії - копія Філіпа".

Повідомлялося, що популярний співак Філіп Кіркоров нагадав про найкрутіші спільні образи з Юлією зіверт.

У ролику пара відображена на сцені і за лаштунками в різних образах: то в стильних чорних нарядах, то в білих, схожих на весільні вбрання. По кадрах видно, що у артистів особливі відносини, вони з радістю обіймаються і притискаються один до одного в вельми пікантних образах не тільки на сцені, але і за лаштунками.

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