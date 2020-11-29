Филипп Киркоров показал, как приятно проводит вместе со Анастасией Стоцкой

На фото Филипп позировал в черной косухе, красной футболке и штанах. Изначально Киркоров стоял вместе с другими звездами возле театра, а после вся компания показалась внутри. А вот на следующем кадре певец уже обнимал Анастасию. Певица прижалась к бороде артистка и улыбалась на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Накануне зимы устроил театральный вечер для друзей. Посетили международной компанией Мюзикл Шахматы, , который звучит вопреки всему в Театре МДМ. Зарядился, вдохновился! А вдруг какая идея и реализуется в ближайшее время... кто знает...", - написал Филипп.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарная компания, как и вы Филипп, тоже шикарный", "Сын Анастасии похож на Филлипа. Копия", "Замечательные фотографии в кругу друзей! А вам Филипп конечно же постоянного вдохновения!!", "Мне одной кажется что сын Анастасии это и сын Киркорова","Сын Анастасии - копия Филлипа".

Сообщалось, что популярный певец Филипп Киркоров напомнил о самых крутых совместных образах с Юлией Зиверт.

В ролике пара запечатлена на сцене и за кулисами в разных образах: то в стильных черных нарядах, то в белых, похожих на свадебные одеяния. По кадрам видно, что у артистов особые отношения, они с радостью обнимаются и прижимаются друг к другу в весьма пикантных образах не только на сцене, но и за кулисами.

Напомним, Киркоров почти не может ходить, на певца обрушилась череда испытаний

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