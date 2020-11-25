Известный певец Филипп Киркоров порадовал семейным фото вместе со своими детьми

Алла-Виктория Киркорова и ее брат Мартин Киркоров продолжают покорять Инстаграм милыми фото и домашними видео. Гордый артист даже завел малышам аккаунты в Инстаграм, которые стали довольно быстро популярными и обсуждаемыми в сети.

Как известно, дочку, которую он назвал Алла-Виктория в честь Аллы Пугачёвой и своей матери, ему родила суррогатная мать. Через 7 месяцев с рождения первенца, Филипп Киркоров заявил, у него также родился сын Мартин также от суррогатной матери.

Сейчас фан-аккаунты активно делятся семейными фото с артистом и продолжают нахваливать того за воспитание красивых и талантливых деток. Сам певец ранее заявил, что воспитывает своих детей в строгости, так как на их плечах лежит ответственность за фамилию и тот факт, что у них есть всё, не должен отразиться на формировании ценностей в жизни.

Дочка Киркорова, как и отец, очень артистична. Она уже поёт и читает стихи на камеру. Сын певца увлекается споротом.

Вот что пишут в сети:

«Песни клип 🐰🐰🐰 Зайка моя; Мартин Киркоров Филипп Киркоров и Алла Виктория Киркорова; Король и его очаровательные дети !!! 👏👏😍😍; Я люблю тебя Алла Виктория Киркорова красивая и хорошая👍😍💞; Я обнимаю тебя Алла Виктория Киркорова красивая и милая моя зайка песни клип хорошо; Обожаемые детки ❤️; Завтра дочка Алла Виктория Киркорова красивая и хорошая💞».

Также на одной из фан-страниц в Инстаграм дочки Киркорова - 8-летней Аллы-Виктории - опубликовано свежее видео. На любопытных кадрах девочка увлеклась "магией".

Так, дочка поп-короля предстала в клубах дыма. Малышка широко открыла рот от удивления, когда тот немного рассеялся, - фокус удался.

"Экспеллиармус! 🧙🏼 Научилась колдовать. Готова поступать в Хогвартс", - подписаны кадры.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: некоторые пошутили, что Алла-Виктория уже в таком раннем возрасте пристрастилась к кальяну, другие изумились, как сильно артистичная кроха похожа на своего папочку.

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