Российский певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников новостями о новой песне

Как пишет Politeka.net, свежее фото поп-король опубликовал у себя в Инстаграм. Он был одет в молодежную одежду. На Киркорове красовалась яркая желтая футболка, спортивные штаны и объемные желтые кроссовки. Голову певца традиционно прикрывала кепка. Однако Киркоров не смог скрыть седины. Видно, что 53-летний артист сильно постарел.

«Когда сам собой доволен! Вечер в студии и готова потрясающая песня в дуэте с...Пишите ваши версии», - заявил Киркоров.

Поклонники сразу же стали гадать, с кем споет поп-король после успешного дуэта с блогером Давой. Самым распространенным ответом стал рэпер Моргерштерн. Кроме этого, фаны предположили, что Киркоров может поддержать свою карьеру дуэтом с Ани Лорак, Ольгой Бузовой или Сергеем Лазаревым. Не исключили поклонники, что он мог бы спеть с самой Аллой Пугачевой. В комментариях также стали хвалить и критиковать Филиппа.

«Эх филя, ты не такой как был вчера», «Уже нет хороших песен и это уже и не артист», «Очень интересно! Жду Ваш новый дуэт!», «Обожаю Вас! И мне все равно с кем дуэт, вы в любом дуэте звезда», «Прекрасно выглядите», «Любой дуэт автоматически станет прекрасным!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что довольного Киркорова застукали в обнимку с мужчиной, фото уже в сети: "Ждем продолжения...".

А еще Politeka писала, что полностью поседевший Филипп Киркоров появился без парика, правдивые кадры: совсем дедушка.

Также Politeka сообщала, что Киркоров улетел в Дубаи и ошеломил изменениями во внешности: "Похудел и...".