Українська спортсменка Аніта Луценко, тренер проекту "Зважені та щасливі" осідлала відомого видавця

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона поділилася забавним фото, зробленим на вечірці з нагоди дня народження, передає Politeka.net.

На фото вона позує, сидячи на столику в напівпрозорій блузці з коротким рукавом, чорних брюках і червоних півчобітках. Її обличчя прикриває волосся, оскільки зірка трохи повернула його.

Одну ногу Аніта закинула на плече Олені Лазуткіній, власниці і директору книжкового видавництва. На ній – чорний брючний костюм-трійка, чорна сорочка і червоний метелик. Олена сидить на колінах, обличчям до фотографа, і сміється, прикривши рот рукою.

"Вчора був музей, скрипалі і шампанське в парку, вірші, гра на піаніно, бальний танець в шкарпетках (бо нічого не заважає станцювати експромт), пісні та еротичні читання від @lazutkinaelena 🔥 🔥 дякую за свято! І це як те, про що говорили ми з Юлею в онлайні про свята ☝ 🏻 їжа – не центр! Центр –люди!",– йдеться серед іншого у підписі до фото.

"Аніта ви супер🔥", "дивилася з Вами передачу з Машею! Круть-круть, так сподобалося! Спасибі!", – відреагували на публікацію в коментарях.

Нещодавно Луценко звернулася до шанувальників за допомогою.

"Шукаю особисту помічницю. Що потрібно робити? Допомагати мені з будь-якими цілями і завданнями по життю; організувати; зателефонувати; знайти; забронювати; заїхати забрати (це навряд чи, але про всяк випадок); вміти створювати прості картинки; англійська; допомога по смм", – написала вона на своїй сторінці.

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