Известная фитнес тренер Анита Луценко, звезда «Зважені та щасливі» махнула в солнечный Египет

Кадрами отдыха в жарком Шарм-эль-Шейхе красотка поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

Она опубликовала снимки, сделанные в пустыне, на фоне скал. Анита сидит на камне в белой рубашке, коричневых штанах и высоких белых ботинках. На фото она оголила плечо, продемонстрировав майку на бретелях, которая облегает упругую грудь.

Снимки, несмотря на их кажущуюся простоту, вызвали единогласное одобрение поклонников звезды.

«Супер Анита!!!! Вы мой вдохновитель. Хорошо, что есть такие люди как Вы! Сплошной позитив!», «Как на обложку журнала 😍», «Фотограф молодец! Супер фото», «Красотка 💋💋💋», «Прекрасная Анита – прекрасная во всем❤️❤️❤️», «Не оторвать взгляд🌷🌷🌷», – восторгаются поклонники.

Ранее мы рассказывали о том, что Луценко поделилась довольно откровенным фото, на котором продемонстрировала идеальное тело. В соцсети она опубликовала снимок, на котором попозировала в одних спортивных трусиках черного цвета, без бюстгальтера. Сверху она накинула длинный жакет, который прикрыл грудь звезды.

В публикации Анита решила поговорить со своими подписчиками о безглютеновом питании.

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