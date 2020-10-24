Известная фитнес тренер Анита Луценко, звезда «Зважені та щасливі» махнула в солнечный Египет
Кадрами отдыха в жарком Шарм-эль-Шейхе красотка поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.
Она опубликовала снимки, сделанные в пустыне, на фоне скал. Анита сидит на камне в белой рубашке, коричневых штанах и высоких белых ботинках. На фото она оголила плечо, продемонстрировав майку на бретелях, которая облегает упругую грудь.
Снимки, несмотря на их кажущуюся простоту, вызвали единогласное одобрение поклонников звезды.
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«Супер Анита!!!! Вы мой вдохновитель. Хорошо, что есть такие люди как Вы! Сплошной позитив!», «Как на обложку журнала 😍», «Фотограф молодец! Супер фото», «Красотка 💋💋💋», «Прекрасная Анита – прекрасная во всем❤️❤️❤️», «Не оторвать взгляд🌷🌷🌷», – восторгаются поклонники.
Ранее мы рассказывали о том, что Луценко поделилась довольно откровенным фото, на котором продемонстрировала идеальное тело. В соцсети она опубликовала снимок, на котором попозировала в одних спортивных трусиках черного цвета, без бюстгальтера. Сверху она накинула длинный жакет, который прикрыл грудь звезды.
В публикации Анита решила поговорить со своими подписчиками о безглютеновом питании.
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