36-летняя украинская спортсменка и тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко взбудоражила рельефами в тесном костюмчике
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала накачанную фигуру, обтянутую в коричневый спортивный костюм.
Анита повернулась к камере спиной, отставив одну ногу широко назад, при этом выгодно подчеркнув соблазнительные линии. Ее упругим "орешком" не восхитится разве что слепой.
Девушка кинула дерзкий взгляд через плечо и подписала фото: "П-просто костюм красивый)".
Пользователи кинулись с восторгом комментировать увиденное. Не зря Анита долгие годы оттачивала фигуру в спортзалах, девушку сравнивают со скульптурой:
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"и поза отличная, подчеркивает костюмчик😉"
"Или П- в непонятных ситуациях качай то что на букву П))"
"Да и вы ничего так )😉"
"П-просто гарна модель 😍"
"Шикарный костюм 😍 а вы ещё круче 🔥"
"Очень красивый, особенно сзади 👏🏻"
"Просто скульптура! 👌👌👌🔥"
"И угол съёмки выбран правильно 🤓"
"Вот оно Wowbody! Шикарная Анита!"
"Такая попа в таком и в любом костюме супер 🔥😂🙌"
Ранее мы сообщали, Луценко впечатлила романтическим фото, позируя на разжаренных солнцем валунах. Фото было сделано во время отдыха в Египте: курорт курортом, а тренировки никто не отменял. Судя по всему, Аниту засняли во время активной прогулки. Спортсменка была в белой рубашке, коричневых бриджах и светлых ботинках.
«Супер Анита!!!! Вы мой вдохновитель. Хорошо, что есть такие люди как Вы! Сплошной позитив!», «Как на обложку журнала 😍», «Фотограф молодец! Супер фото», - комментировали пользователи.
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