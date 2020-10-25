36-летняя украинская спортсменка и тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко взбудоражила рельефами в тесном костюмчике

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала накачанную фигуру, обтянутую в коричневый спортивный костюм.

Анита повернулась к камере спиной, отставив одну ногу широко назад, при этом выгодно подчеркнув соблазнительные линии. Ее упругим "орешком" не восхитится разве что слепой.

Девушка кинула дерзкий взгляд через плечо и подписала фото: "П-просто костюм красивый)".

Пользователи кинулись с восторгом комментировать увиденное. Не зря Анита долгие годы оттачивала фигуру в спортзалах, девушку сравнивают со скульптурой:

"и поза отличная, подчеркивает костюмчик😉"

"Или П- в непонятных ситуациях качай то что на букву П))"

"Да и вы ничего так )😉"

"П-просто гарна модель 😍"

"Шикарный костюм 😍 а вы ещё круче 🔥"

"Очень красивый, особенно сзади 👏🏻"

"Просто скульптура! 👌👌👌🔥"

"И угол съёмки выбран правильно 🤓"

"Вот оно Wowbody! Шикарная Анита!"

"Такая попа в таком и в любом костюме супер 🔥😂🙌"

Ранее мы сообщали, Луценко впечатлила романтическим фото, позируя на разжаренных солнцем валунах. Фото было сделано во время отдыха в Египте: курорт курортом, а тренировки никто не отменял. Судя по всему, Аниту засняли во время активной прогулки. Спортсменка была в белой рубашке, коричневых бриджах и светлых ботинках.

«Супер Анита!!!! Вы мой вдохновитель. Хорошо, что есть такие люди как Вы! Сплошной позитив!», «Как на обложку журнала 😍», «Фотограф молодец! Супер фото», - комментировали пользователи.

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