Спортсменка и тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко огорошила фанатов архивными снимками

Фотографии звезда опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, популярная Анита Луценко показала, как она выглядела после 20 лет, будучи жгучей брюнеткой.

Спортсменку на фотографиях можно увидеть как с длинными волосами, так и с каре.

"Себя в 16 лет пока не нашла, но что-то вроде 20+ нашла. Однажды моя стилист сказала, что блондинкой я стану только через ее труп, пошла к другому и перекрасилась. Теперь прошу в тёмный - снова ни за что. Как вам Анитка вамп?", - подписала Анита Луценко подборку архивных снимков в своем микроблоге.

Пользователям понравилось "перевоплощение" в брюнетку от тренера шоу "Зважені та щасливі", поэтому они ее засыпали восторженными комментариями. Но были и такие фанаты, которые призвали Аниту оставаться блондинкой, поскольку темный цвет ее якобы старит.

"А мне Вы очень нравитесь в сегодняшнем амплуа - светленькая", "Сейчас намного моложе выглядите в светлом цвете", "Анита-вамп, мягко говоря, необычно) Блондинка с каре однозначно лучше", "Девушка, вам все к лицу", "А мне и брюнеткой нравится, такая страстная", "Вот это да...", "Просто улёт!", "Я подумала что это Джей Ло. Если б не прочла пост то так бы и думала дальше", - написали они под архивными кадрами звезды.

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