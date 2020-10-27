Спортсменка и тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко огорошила фанатов архивными снимками
Фотографии звезда опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.
Так, популярная Анита Луценко показала, как она выглядела после 20 лет, будучи жгучей брюнеткой.
Суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой: "Жизнь испортили одним махом"
"Полноценная семья": сын Киркорова случайно выболтал главную семейную тайну о маме Наташе
Кароль едва вместила декольте в бесстыжее платье, Горбунов пытался смотреть в глаза: "Тина сверху, Юра снизу"
В Сети обсуждают настоящую маму детей Аллы Пугачевой и Галкина: "Симпатичная женщина!"
Спортсменку на фотографиях можно увидеть как с длинными волосами, так и с каре.
"Себя в 16 лет пока не нашла, но что-то вроде 20+ нашла. Однажды моя стилист сказала, что блондинкой я стану только через ее труп, пошла к другому и перекрасилась. Теперь прошу в тёмный - снова ни за что. Как вам Анитка вамп?", - подписала Анита Луценко подборку архивных снимков в своем микроблоге.
Пользователям понравилось "перевоплощение" в брюнетку от тренера шоу "Зважені та щасливі", поэтому они ее засыпали восторженными комментариями. Но были и такие фанаты, которые призвали Аниту оставаться блондинкой, поскольку темный цвет ее якобы старит.
"А мне Вы очень нравитесь в сегодняшнем амплуа - светленькая", "Сейчас намного моложе выглядите в светлом цвете", "Анита-вамп, мягко говоря, необычно) Блондинка с каре однозначно лучше", "Девушка, вам все к лицу", "А мне и брюнеткой нравится, такая страстная", "Вот это да...", "Просто улёт!", "Я подумала что это Джей Ло. Если б не прочла пост то так бы и думала дальше", - написали они под архивными кадрами звезды.
Напомним, роскошная тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко разделась перед камерой
А еще Politeka писала, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко восхитила фигурой в купальнике
Также Politeka сообщала, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко раскрыла секрет плоского животика