Украинская спортсменка Анита Луценко, тренер проекта «Зважені та щасливі» оседлала известного издателя

На своей странице в социальной сети Инстаграм она поделилась забавнім фото, сделаннім на вечеринке по случаю дня рождения, передает Politeka.net.

На фото она позирует, сидя на столике в полупрозрачной блузке с коротким рукавом, черных брюках и красных полусапожках. Ее лицо прикрывают волосы, поскольку звезда немного повернула его.

Одну ногу Анита забросила на плечо Елене Лазуткиной, владелице и директору книжного издательства. На ней – черный брючный костюм-тройка, черная рубашка и красная бабочка. Елена сидит на коленях, лицом к фотографу, и смеется, прикрыв рот рукой.

«Вчера был музей, скрипачи и шампанское в парке, стихи, игра на пианино, бальный танец в носках ( потому что ничего не мешает станцевать экспромт), песни и эротические чтения от @lazutkinaelena 🔥🔥 Спасибо за ПРАЗДНИК! И это как то, о чем говорили мы с Юлей в онлайне про праздники ☝🏻 еда - не центр! Центр - люди!», – говорится среди прочего в подписи к фото.

«Анита вы супер🔥», «Смотрела с Вами передачу с Машей! Круть-круть, так понравилось! Спасибо!», – отреагировали на публикацию в комментариях.

Недавно Луценко обратилась к подписчикам за помощью.

«Ищу личную помощницу. Что нужно делать? Помогать мне с любыми целями и задачами по жизни; организовать; позвонить; найти; забронировать; заехать забрать (это вряд ли, но на всякий случай); уметь создавать простые картинки; английский; помощь по смм», – написала она на своей странице.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко эффектно оголила плечо под египетским солнцем: «прекрасна во всем».

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