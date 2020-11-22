Украинская спортсменка Анита Луценко, тренер проекта «Зважені та щасливі», впечатлила фигурой в одном платье

Как сообщает Politeka, снимок знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

Так, спортсменка приводит слова одной из своих подопечных, которая занималась по ее системе.

«Здравствуйте, WOW команда! Спасибо Вам огромное за Ваш труд! Анита, Вы просто гений! Я не могу передать словами, насколько я довольна результатом! Мало того, я пришла на программу с проблемой седалищного нерва +грушевидная мышца. Я привыкла жить с болью, тк это длилось около 8 месяцев. Как-то на прошлой неделе, спускаясь быстро по лестнице, остановилась и прислушалась к ощущениям – и (о чудо!!) боли не было! За это Вам огромная человеческая благодарность. Я очень хочу пройти strong с вами, тк нужно тонизировать то, что подвисло)), а в 48 оно медленно возвращается в тонус само по себе. Но сама не верю своим глазам!! Цель, которую я поставила в килограммах в начале, это просто цифра. Как же вы были правы!! Спасибо Вам огромное! Готова идти дальше!!!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Луценко позирует в одном платье, эффектно демонстрируя безупречную фигуру.

«Я до сих пор сама», «вау, безупречная», «красивая. Вы очень женственная здесь», «выдешь за меня замуж?», - пишут ее поклонники.

Напомним, ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как правильно приседать: "Важно делать...".

Как сообщала Politeka, неутомимая Анита Луценко показала, как достигла идеальных форм: "Наслаждайтесь".

Также Politeka писала, что ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала главные ошибки при отжиманиях.