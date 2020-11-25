Известная российская телеведущая Анастасия Ивлеева анонсировала возобновление съемок сериала "Топ Бичес"
Как передает Politeka, об этом она рассказала на своей странице в соцсети.
Так, в сторис российская знаменитость поделилась, что недавно у нее вышел сериал "Топ Бичес", и теперь звезда решила снять продолжение.
"Так, друзья, у меня не так давно вышел мини-сериал, "Топ Бичес" он называется, где мы с Юлькой сыграли очаровательных подружанек, и мы решили снимать продолжение", - рассказала она.
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Ивлеева также вставила фрагмент первой серии своего проекта.
В мини-сериале, о котором рассказала телеведущая, она вместе с подругой играют роль таких себе "силиконовых кукол", которые говорят об одежде, мужчинах и т.д.
Также Ивлеева "подсмотрела" у своей подруги и блогерши Иды Галич формат общения с аудиторией через вопросы в сторис. Подписчики просили Ивлееву показать фото с того или иного периода ее жизни.
Одной из просьб было показать фотографию, сделанную 15 декабря 2019 года. В ответ телеведущая отправила забавное фото, где она сидит на корточках и придерживает рукой маленькую елочку, перевязанную веревкой.
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