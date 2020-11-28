Солістка групи "НеАнгели" Віка Смєюха вразила розкутим виглядом в передчутті близького концерту

Як передає Politeka.net, 34-річна співачка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, на яких постала в запаморочливому образі в сонячному Дубаї.

Дівчина позувала поруч з кущем магнолії, на ній було плямисте біле плаття, "родзинкою" якого, безумовно, стало спокусливе декольте, що межує з непристойністю.

Брюнетка розпустила волосся, схопивши рукою квіти і обдарувавши публіку голлівудською посмішкою.

"Сьогодні у мене особливий день! Скоро я буду тримати мікрофон 🎤 подібно до того, як тримаю цю магнолію! Насправді, я давно відчувала потребу в роботі і довгоочікуваний концерт вже зовсім скоро!😍 Для мене важливо, щоб глядач відчув теж, що буду відчувати і я, щоб він розгледів, що за моєю зовнішньою оболонкою є щось більше, ніж просто співати. 🥰 #дубай #вожіданііконцерта #НеАнгели", - поділилася Віка своїми переживаннями в підписі.

Користувачі оцінили яскраві знімки, переконавши співачку в її чарівності:

"Фото соковите і смачне! Літом та радістю світитеся! 😍💯"

"Красотааа 😍 😍 😍нарешті ми перенеслися в довгоочікуване літо!!!😃❤️🍀🌿☘️"

"Ви не ангел - ви богиня!👑"

"Яка ти красива і сукня підходить!!!! Вітаю тебе з особливим днем! Нехай в твоєму житті буде більше таких днів! Чекаємо тебе в Харкові!!!! ❤️"

"Глядач обов'язково відчує вашу душу, тепло і енергію)) все буде добре, будете з глядачем на одній хвилі. Удачі)))"

Нагадаємо, Віка з "НеАнгелів" підкорила шикарним виглядом в червоному.

Також Politeka повідомляла, що Віка з "НеАнгелів" показала, як треба позувати в крихітному купальнику.