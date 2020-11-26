Участница известного украинского дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха появилась в популярном шоу

Звезда со стройной фигурой и соблазнительными формами, постоянно их демонстрирует, передает Politeka.net. В этот раз артистка пришла на известную передачу "Хто зверху" в белоснежном топике с декольте.

Певица позировала, присев на стол. "Стальной" пресс Виктории просто завораживал.

Звезда улыбалась и смотрела в камеру.

На другом кадре артистка предстала в компании телеведущей Леси Никитюк, модели Аллы Костромичевой, звезды "Квартала 95" Веры Кекелии.

"Дорогие друзья😍✌🏻, предлагаю сегодня собраться семьей или компанией друзей у телевизора 📺 и поиграть с нами в интересные, смешные игры... где каждый участник не столько соревнуется 😃, сколько получает удовольствие! Рада, что в наше непростое время подобные передачи помогают сохранять позитив, где между конкурсами артисты могут развлекаться, веселиться и отводить душу!😍❤️", - написала Смеюха.

За час пост собрал почти 800 лайков и много комментариев.

"Обязательно буду смотреть 😳 В нынешнее время теперь на многое времени хватает", "Викуся, ну, ты и стройняшка😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Виктория Смеюха показала свой отдых в турецком городе Кемер, однако между прогулками и загоранием она не забывает о занятиях спортом. На снимках Вика лихо прыгает на батутах вместе с другими отдыхающими. На ней короткий спортивный топ и такие же короткие шортики.

Такой спортивный наряд подчеркнул роскошное тело певицы.

Поклонники написали ей много приятного.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" покорила шикарным видом в красном.

А еще Politeka писала, что фигуристая Вика из «НеАнгелов» в ярком бикини пошалила у бассейна.

Также Politeka сообщала, что Вика из «НеАнгелов» показала, как надо позировать в крошечном купальнике.