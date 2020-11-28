Солистка группы "НеАнгелы" Вика Смеюха впечатлила раскрепощенным видом в предвкушении скорого концерта

Как передает Politeka.net, 34-летняя певица опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в головокружительном образе в солнечном Дубае.

Девушка позировала рядом с кустом магнолии, на ней было пятнистое белое платье, "изюминкой" которого, безусловно, стало соблазнительное декольте, граничащее с неприличием.

Брюнетка распустила волосы, схватив рукой цветы и одарив публику голливудской улыбкой.

"Сегодня у меня особенный день! Скоро я буду держать микрофон 🎤 подобно тому, как держу эту магнолию! На самом деле, я давно чувствовала потребность в работе и долгожданный концерт уже совсем скоро!😍 Для меня важно, чтобы зритель почувствовал тоже, что буду ощущать и я, чтобы он разглядел, что за моей внешней оболочкой есть что-то большее, чем просто петь. 🥰 #дубай #вожиданииконцерта #неангелы", - поделилась Вика своими переживаниями в подписи.

Пользователи оценили яркие снимки, убедив певицу в ее неотразимости:

"Фото сочное и смачное! Летом и радостью светиться! 😍💯"

"Красотааа 😍😍😍Наконец-то мы перенеслись в долгожданное лето!!!😃❤️🍀🌿☘️"

"Вы не ангел - вы богиня!👑"

"Какая ты красивая и платье подходит!!!! Поздравляю тебя с особенным днём! Пусть в твоей жизни будет больше таких дней! Ждём тебя в Харькове!!!! ❤️"

"Зритель обязательно почувствует вашу душу, ее тепло и энергию)) все будет хорошо, будете со зрителем на одной волне. Удачи)))"

Напомним, Вика из "НеАнгелов" покорила шикарным видом в красном.

Также Politeka сообщала, что Вика из «НеАнгелов» показала, как надо позировать в крошечном купальнике.