Російська співачка українського походження Наташа Корольова здивувала шанувальників несподіваним перетворенням

У сторіз свого Інстаграма артистка постала перед фанатами з двома абсолютно різними зачісками, передає Politeka.net.

Спочатку співачка під пісню Світлани Лободи "Дєтка хоче бум-бум" красується з туго заплетеними "африканськими" кісками, які йдуть прямо від чола і назад. На ній – чорна футболка і штани кольору хакі.

Через кілька секунд косички поступаються місцем зачісці "а-ля Бейонсе", і ми вже бачимо Наташу з довгими кучерявим волоссям нижче пояса: вона "розплела" кіски. Правда, в тому, що це справжнє волосся, а не перука, виникають сумніви, оскільки у співачки волосся темніше і не такі довге.

Що думають з приводу перевтілення шанувальники зірки, невідомо, оскільки коментарів у сторіз немає.

Раніше ми розповідали про те, що нещодавно Корольова поділилася своїм горем – помер її друг і режисер одного з її кліпів Георгій Гаврилов.

Вона опублікувала відео свого кліпу "Тільки не вмирай", знятого Гавриловим у 1996 році.

"Герочка! Ну як же так? Ти стільки ще хотів здійснити! Всі артисти мріяли, щоб Гера Гаврилов зняв для них музичне відео, ц іноді ти погоджувався, твій талант був багатогранним, як режисер ти вмів все! Царство Небесне, Спочивай з миром, друже! RIP Герман Гаврилов", – написала співачка.

Нагадаємо, розпалений Тарзан попустував на пляжі і приголомшив видом після зради Корольовій.

Як повідомляла Politeka, коханка Тарзана похвалилася новим досягненням, відповідь Наташі Корольової.

Також Politeka писала, що Тарзан втік від Корольової після скандалу з коханкою і сполошив образом на пляжі.