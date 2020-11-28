Российская певица украинского происхождения Наташа Королева удивила поклонников неожиданным преображением
В сториз своего Инстаграма артистка предстала перед фанатами с двумя совершенно разными прическами, передает Politeka.net.
Сначала певица под песню Светланы Лободы «Детка хочет бум-бум» красуется с туго заплетенными «африканскими» косичками, которые идут прямо от лба и назад. На ней – черная футболка и штаны цвета хаки.
Через несколько секунд косички уступают место прическе «а-ля Бейонсе», и мы уже видим Наташу с длинными кудрявыми волосами ниже пояса: она "расплела" косички. Правда, в том, что это настоящие волосы, а не парик, возникают сомнения, поскольку в певицы волосы темнее и не такие длинные.
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Что думают по поводу перевоплощения поклонники звезды, неизвестно, поскольку комментариев в сториз нет.
Ранее мы рассказывали о том, что недавно Королева поделилась своим горем – умер ее друг и режиссер одного из ее клипов Георгий Гаврилов.
Она опубликовала видео своего клипа «Только не умирай», снятого Гавриловым в 1996 году.
«Герочка! Ну как же так? Ты столько еще хотел осуществить! Все артисты мечтали, чтобы Гера Гаврилов снял для них музыкальное видео, и иногда ты соглашался, твой талант был многогранным, как режиссер ты умел все! Царствие Небесное, покойся с миром, друг! RIP Герман Гаврилов», – написала певица.
Напомним, разгоряченный Тарзан порезвился на пляже и огорошил видом после измены Королевой.
Как сообщала Politeka, любовница Тарзана похвасталась новым достижением, ответ Наташи Королевой.
Также Politeka писала, что Тарзан сбежал от Королевой после скандала с любовницей и всполошил образом на пляже.