Автор і телеведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров викликав фурор свіжими кадрами

Як передає Politeka.net, 37-річний український мандрівник опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких похвалився подарунком - величезною дерев'яною картою з різнобарвним підсвічуванням.

Щасливий Комаров згадав своє дитинство в підписі, а саме батьківський атлас і мрію побувати в найвіддаленіших куточках нашої планети.

"Починаючи з 4-5 років я обожнював гортати гігантський, важкий атлас світу, випущений на початку 80-х. Я насилу його піднімав, укладав на коліна, перевертав сторінки і мріяв, представляючи себе на іншому краю планети. У дитинстві, коли спочатку я жив при СРСР, а потім «голодні 90-ті», про подорожі можна було тільки мріяти... Часи змінилися. Світ відкрився. Але любов до карт залишилася. Вони у мене скрізь - в офісі, вдома, на дачі. Коли приходжу до батьків, трапляється мені і той самий атлас з 80-х-затертий, з переклеєною палітуркою. Реліквія", - зворушливий пост Комарова зачепив публіку.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі відзначили, що Дмитро виглядає помітно схудлим на свіжих кадрах.

"Вау як круто 👏 👏"

"👍як добре якщо мрії збуваються!💜"

"Так схуд)"

"Атмосфера😍"

"Ви дуже схудли"

"Бережи себе😉"

"Як красиво. У стилі Діми Комарова! У всіх ялинка новорічна - у Дмитра карта))"

Раніше ми повідомляли, Комаров поділився з шанувальниками враженнями від поїздки в Китай. Зокрема, мандрівник дізнався багато нового про церемонію чаювання.

"Все життя я пив чай, але тільки в Китаї дізнався, що все життя робив це неправильно. На батьківщині чаю, в Піднебесній, я відкрив для себе цей напій заново", - писав Комаров в Instagram.

Нагадаємо, Комаров із "Світ навіворіт" зізнався, що зробило його щасливим у новій подорожі: "пізно ввечері я...".

Як повідомляла Politeka, Комаров із "Світ навиворіт" повідомив про радісну подію в родині і показав двійнят: "мрія збулася!".