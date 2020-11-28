Автор и телеведущий программы "Світ навиворіт" Дмитрий Комаров произвел фурор свежими кадрами
Как передает Politeka.net, 37-летний украинский путешественник опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых похвастался подарком - огромной деревянной картой с разноцветной подсветкой.
Счастливый Комаров вспомнил свое детство в подписи, а именно родительский атлас и мечту побывать в самых отдаленных уголках нашей планеты.
"Начиная с 4-5 лет я обожал листать гигантский, тяжелый атлас мира, выпущенный в начале 80-х. Я с трудом его поднимал, укладывал на колени, переворачивал страницы и мечтал, представляя себя на другом краю планеты. В детстве, когда сначала я жил при СССР, а потом «голодные 90-е», о путешествиях можно было только мечтать... Времена поменялись. Мир открылся. Но любовь к картам осталась. Они у меня везде – в офисе, дома, на даче. Когда прихожу к родителям, попадается мне и тот самый атлас из 80-х - затертый, с переклеенным переплетом. Реликвия", - трогательный пост Комарова зацепил публику.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые отметили, что Дмитрий выглядит заметно похудевшим на свежих кадрах.
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"Вау как круто 👏👏"
"👍как хорошо если мечты сбываются!💜"
"Так похудел)"
"Атмосфера😍"
"Вы очень похудели"
"Береги себя😉"
"Как красиво. В стиле Димы Комарова! У всех ёлка новогодняя - у Дмитрия карта))"
Ранее мы сообщали, Комаров поделился с поклонниками впечатлениями от поездки в Китай. В частности, путешественник узнал много нового о церемонии чаепития.
"Всю жизнь я пил чай, но только в Китае узнал, что всю жизнь делал это неправильно. На родине чая, в Поднебесной, я открыл для себя этот напиток заново", - писал Комаров в Инстаграм.
Напомним, Комаров из "Світ навиворіт" признался, что сделало его счастливым в новом путешествии: "Поздно вечером я...".
Как сообщала Politeka, Комаров из "Світ навиворіт" сообщил о радостном событии в семье и показал двойняшек: "Мечта сбылась!".