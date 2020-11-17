Украинский телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, как обрадовался пополнению в семье

В этот день, 17 ноября, родились близнецы Ангелина и Николай - самые родные люди для звезды программы "Світ навиворіт", передает Politeka.net. Дмитрий Комаров поделился трогательной семейной историей и показал фото малышей в микроблоге "Инстаграм".

"Как и любой ребенок, в детстве я обожал подарки. И просил их)) В какой-то момент я начал настойчиво просить маму и папу "блатика и сетличку" ("Р" я до работы с логопедом не выговаривал)", - пишет телеведущий. - "Когда мне исполнилось 6, моя мечта сбылась. Мама родила. Сначала сестричку. Через 10 минут - братика. Удивлены были все, кроме меня: я же просил братика и сестричку".

Дмитрий Комаров признался, что ждал из роддома уже взрослых брата и сестру, а потому поначалу расстроился. Однако вскоре он научился ухаживать за детишками, названными в честь бабушки и дедушки: купать, укладывать спать, выгуливать. Сейчас Дима очень благодарен родителям за такой подарок и считает брата с сестрой своими лучшими друзьями. Они до сих пор хорошо общаются и обсуждают жизненные проблемы.

Дмитрий Комаров поздравил родственников, которым сегодня исполнился 31 год:

"Я где-то очень далеко. Но мы всегда вместе, даже на расстоянии. С днем рождения, дорогие @komarova_angelina и @kol_yan Спасибо за "подарок", дорогие родители".

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