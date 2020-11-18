Ведущий популярной передачи «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров покатался на верблюдах и поделился опытом сбора кизяков во время своего очередного необычного путешествия
Комаров поделился новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем он рассказал о путешествии во Внутреннюю Монголию и поделился атмосферными фото оттуда.
«Поздно вечером я собрал два ведра верблюжьих кизяков и занес в юрту. На улице холодало, было уже примерно минус 45…Мы с Саней замотались в шкуры, тряпки и одеяла. И уснули. Надо было выспаться и встать часов в 5-6 утра, чтобы готовить верблюдов к главному зимнему празднику года - фестивалю Наадам», - рассказал о своих приключениях Комаров.
Он уточнил, что верблюжьи кизяки местные используют в качестве дров. По его словам, им с товарищем пришлось спать в юртах, где ночью в пятидесятиградусный мороз становилось невыносимо холодно.
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«Не знаю, мерзли бы мы до утра или нет, но хозяйка дома видимо знала, что нам холодно. Я услышал скрипящие шаги по снегу. Дверь юрты открылась и зашла наша спасительница с ведром верблюжьих какашек», - добавил ведущий, уточнив, как им удалось не замерзнуть на смерть.
При этом Комаров уверен, что ни один пятизвездочный отель не способен подарить такого сна, как в хорошо прогретой юрте.
«Вывод. Счастье могут подарить даже верблюжьи кизяки, если оказываются в твоей печи вовремя», - подытожил ведущий.
На опубликованных им снимках Комаров показал, как ездил на верблюдах, проводил время в юртах и общался с местными.
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