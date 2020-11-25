Ведущий популярной программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров рассказал об открытии, которое сделал во время поездки в Китай

Как сообщает Politeka.net, известный путешественник поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем он рассказал о недавней поездке в Китай.

«Всю жизнь я пил чай, но только в Китае узнал, что всю жизнь делал это неправильно. На родине чая, в Поднебесной, я открыл для себя этот напиток заново. И он изменил мой подход и к процессу чаепития, и к своему здоровью», - признался Комаров.

По его словам, теперь он начал разбираться в чаях и правильно заваривать этот напиток. Ведущий также узнал, какой чай лучше пить утром, а какой – на ночь.

«Именно в Китае я начал пить по 3 литра чая в день, и за месяц сбросил 10 килограммов… И впервые увидел и держал в руках пачку чая за 125 тысяч долларов – это был настоящий шок. Как, ну как чай может стоить дороже квартиры?... А ещё я нашел способ, как на чае можно разбогатеть», - поделился воспоминаниями ведущий.

Он также поделился целой серией тематических фото из поездки, сделанных во время традиционной китайской чайной церемонии.

Поклонники ведущего с интересом отреагировали на его рассказ и буквально засыпали его лайками.

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