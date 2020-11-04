Ведущий популярной украинской передачи «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров рассказал об удивительном открытии, которое ждало его в Пекине

По своей профессии Дмитрию приходится постоянно путешествовать. Побывав во многих странах, ведущий признается, что его сложно удивить чем-то новым. Как сообщает Politeka.net, в новом посте в своем Инстаграм Комаров рассказал о неожиданном открытии, которое не оставило его равнодушным в Пекине.

Ведущий рассказал, что ему довелось побывать в коммерческой лаборатории клонирования.

По его словам, в теории местные специалисты могли бы создать даже его собственного клона.

«Хочешь клонировать живое существо - это поставлено на поток. Цена, например, за полную копию собаки - 50+ тысяч долларов. Можно клонировать живого любимчика, а можно даже привезти мертвого, в мокрой прохладной ткани, и ученые гарантируют "изготовление" по сути его брата-близнеца… Пока делают животных, потому что людей клонировать запрещено. Но подтверждают, что технология позволяет хоть завтра сделать ещё одного "Диму Комарова" или "Сашу Дмитриева"», - написал ведущий.

Он признался, что это показалось ему одновременно интересным и страшным и поинтересовался у своих подписчиков, хотели бы они быть клонированными.

Люди тут же принялись комментировать его пост.

«Нельзя! Вы только представьте наших вечных президентов... И теперь подумайте оно нам надо?», «Поди людей втихаря делают через чёрный ход», «Двух таких как я земля не выдержит», «Это как-то жутко», - рассуждают подписчики ведущего.

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