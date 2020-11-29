Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як розважається на Мальдівах
На фото Анастасія хвалиться вранці на відпочинку. Зірка показала свою руку і руку коханого. Пара тримала в них келихи наповнені шампанським. Балерина з коханим сиділи за столиком і зустрічали перші промені сонця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Добрий світлий Мальдівський наш ранок. Безтурботне, в радості і в любові", - підписала Анастасія фото.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і не писали Коментарі, адже Волочкова не любить критику і закриває їх.
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На другому фото Волочкова вже стояла в жовтому купальнику. Зірка доповнила образ окулярами, а позувала під екзотичною рослинністю. Фото вийшло сонячним і яскравим.
"Як же тут чудово. І фото, зроблені з любов'ю завжди яскравіше", - написала Волочкова.
Повідомлялося, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала кілька відео з відпочинку на Мальдівах і пообіцяла фоловерам, що їм буде над чим посміятися.
Так, на сторінці Волочкової з'явилося кілька відео, де вона стоїть у відвертому купальнику у воді і розповідає про користь глини.
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