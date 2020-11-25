Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала своего возлюбленного ужином на уединенном пляже

Как сообщает Politeka.net, знаменитость разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию фотографий, на которых запечатлен отдых любовников. Лица своего избранника она традиционно не показала, лишь на одном из кадров мелькнула мужская рука с бокалом шампанского.

Сама балерина предстала в кружевном белом платье, напоминающем свадебное, которое надела поверх золотистого купальника. Она гуляла босиком по пляжу, держа в руках белый букет.

По словам Анастасии, она сделала своему мужчине сюрприз на Мальдивах. Она организовала на пляже небольшой столик с довольно скромным ужином: бутылка шампанского и несколько миниатюрных закусок. Рядом Волочкова изобразила на песке большое сердце, в котором засветила имя любовника - Олег.

"Вчера у нас был невероятный романтический вечер на песчаной косе, который мне помогли организовать добрые люди нашего острова 🌴🌺❤️🥂 Этот необитаемый кусочек песчаной земли находится недалеко от острова. Нас доставили на маленькой лодочке. 😊 Мне очень захотелось сделать любимому сюрприз 🙏❤️ И он удался", - поделилась впечатлениями Анастасия.

В соцсети обсудили романтический ужин звезды с возлюбленным:

"Носатик охр*нел наверное, когда Анастас ему свадьбу устроил 😂"; "И это романтика? Непонятный столик с шампусиком и Насос с букетом цветов. Там же у других столики, свечи, на столе много чего"; "это больше выглядит как просто реклама, а не реально романтичный вечер с любимым"; "Сейчас даже влюбленные подростки не догадаются такое рисовать и постить. Стол убогий, сама убогая, букет вообще 🙈"; "Нос!🤦🏻‍♀️ явно пытались сделать лучше, но что-то пошло не так."; "Креатив, креатив. Ой, мамочки, до чего же она бестолковая".

Еще в январе этого года Анастасия Волочкова объявила, что осенью собирается сыграть свадьбу со своим избранником. Изначально торжество запланировали на 20 сентября, однако дату неоднократно переносили. Вот и осень подходит к концу, а свадьба балерины все еще под вопросом.

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