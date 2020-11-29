Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" похвалилася собою і задала питання

На фото Кассандра позувала в бікіні з ниточок, яке практично нічого не прикрило. Модель сиділа спиною до камери на краю басейну і хвалилася пишним "горішком". Волосся у красуні були розпущеними, а образ зірка доповнила невеликим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це маска або бікіні? Коментар нижче!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Відмінно виглядаєш, CJ", "верх-маска, а низ - бікіні, лол, змушує нас пробувати дивні речі", "Ну, якщо це маска, то вже точно розтягується", "Королева", "Люблю важкі танці і міцні поцілунки", "але мені це подобається", "Ти виглядаєш приголомшливо чудово, якщо ти не проти, що я так говорю", "занадто мініатюрно", "дотримання принципів".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) повернулася спиною заради ефектного кадру в бікіні.

Модель одягла крихітний ліфчик, який швидше нагадував звичайну тонку смужку салатової тканини.

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