Популярна українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками радісною новиною

Артистка, яка, крім сцени, активно займається бізнесом, розповіла про першу річницю свого бренду косметики, передає Politeka.net.

Рівно рік тому білява зірка вирішила підкорити індустрію краси і зробити своїх прихильниць розкішними, запустивши лінію власної косметики.

"Рівно рік тому відбувся запуск мого бренду. І це таке щастя – що цілий рік з VERA у мене була можливість говорити кожній дівчині – ти прекрасна! 💜 Сьогодні ми з моєю найкрутішою командою святкуємо цей день, як свято краси і любові!🌸 #всемнужнаVERA", – написала вона.

Публікацію Брежнєва доповнила знімком, на якому позує в светрі світло-бузкового кольору і такими ж тінями на очах. Вона широко посміхається і виглядає щасливою. У коментарях користувачі відзначили, що фото вийшло розмитим, на що Брежнєва відповіла, що це " емоція в русі".

"Ви тут така безтурботна, радісна, немов настрій "а мені все фіолетово", це так?", "емоція в русі 😜", "вітаю, Віра!!!!!🖤 🖤 🖤 Аж мурашки💙", "Фіалка російської естради", – пишуть під фото.

Нещодавно дружина Костянтина Меладзе спокусила шанувальників, примірявши прозорий наряд. На фотографії в соцмережі Брежнєва позує в топі тілесного кольору і прозорій накидці, елегантно демонструючи достоїнства своєї фігури у всій красі.

"Завжди знайдеться той, кому ви не подобаєтеся, завжди знайдеться той, кому не подобається результат вашої роботи, той, кому не сподобається, що ви йдете вперед але це не привід цього не робити) і якщо вже робити – то із задоволенням!" – йдеться в публікації.

Нагадаємо, юна дочка Віри Брежнєвої вивалила свій сором в напівпрозорому топі, мати не стрималася.

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