Вера Брежнева показала своих подруг и дочь Соню в соблазнительных образах из ее нового клипа

Не так давно популярная певица украинского происхождения выпустила клип на песню «Сестра», в котором показала, как веселится с близкими для нее девушками. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм певица объяснила свою задумку.

«Мои сёстры. Сёстры по духу и даже больше, чем сестра - моя кровиночка, старшая доченька Соня. У меня, конечно, есть родные сёстры, но сейчас мы все разбросаны по разным городам и странам, а в песне хотелось сказать, что мы вообще все девочки - сёстры. И в нашем сестринском круге – сила. Собраться ,поговорить, выговориться, посоветоваться и просто забыть обо всем и потанцевать!», - написала Брежнева.

Она подчеркнула, что все грустные и радостные моменты всегда приятнее разделять с близкими.

Певица также поделилась фото со съемок, на которых запечатлены ее дочь Соня Киперман и подруги: Катя Сильченко, Анна Хмелева и Анна Осмехина. Для клипа все девушки предстали в соблазнительных нарядах: открытых боди, коротких топиках и шортах.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо такого поста.

«Шикарные», «Соня – королева», «Сколько красоты. Ослепили», «не знаю, может я ханжа, но с дочерью сниматься в таком откровенном клипе. Он же просто пропитан сексуальностью!», «Чудесная Верочка», «Соня такая пышка», - пишут люди.

Напомним, юная дочь Веры Брежневой вывалила свой стыд в полупрозрачном топе, мать не сдержалась.

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