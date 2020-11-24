Дочь известной украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала себя и рассказала о мире

На фото Соня показалась в светлом топе, который настолько обтянул упругий бюст, что он прямо выпирал из наряда. Образ Киперман дополнила стильными очками, которые можно увидеть на одном из кадров. Дочь Брежневой улыбалась и закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мир настолько мал, что пока этого не будет", - подписала фото красотка.

Фанаты, включая Веру Брежневу, поставили почти 700 лайков и написали комментарии:

"Из России с любовью", "Прекрасная Соня! очень красивая!", "Пока этого не будет", "Шикарная", "Люблю тебя", "LOL, что? Ты прекрасно выглядишь".

Сообщалось, что 19-летняя дочь отечественной артистки Веры Брежневой Соня Киперман впечатлила точеной фигурой на курорте этим летом.

«Скучаю по лету», - коротко говорится в подписи к публикации в социальных сетях, где красотка ведет блог..

Отметим, что на опубликованном снимке Киперман позирует, лежа в маленьком топе и миниатюрных шортах, демонстрируя точеную фигуру.

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