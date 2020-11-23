Экс-участница группы ВИА Гры и жена Константина Меладзе Вера Брежнева очаровала счастливым кадром

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото со съемок клипа «Сестра». На фото счастливая Брежнева стояла рядом с украинским клипмейкером Таней Муиньо. Брежнева была одета в прозрачное пальто. Она смеялась и смотрела в камеру, вероятно, изучая отрывки отснятого материала.

«Не все знают, но на съёмках нашего hot видео была еще одна #Sestra - @tanumuino. Уже на съемочной площадке нашей ВЕЧЕРиНОЧКИ, я поняла, что следующую видео работу хочу реализовать именно с ней!», - призналась Брежнева, добавив, что Татьяна - режессер с потрясающим чувством вкуса и стиля.

По словам певицы, она покорно доверилась ей, поскольку Татьяна ее тонко почувствовала.

Стоит отметить, что Вера Брежнева не первая, кто буквально влюбился в творчество Муиньо. Как известно, она является подругой Дмитрия Монатика, которому снимает большую часть клипов. Кроме этого, клипмейкер снимает клипы Надежде Дорофеевой, Настя Каменских и другим известным артистам. В 2019 году она также сняла клип для Кэтти Пэрри.

«Вера, песня - супер! Клип -огонь! Спасибо вам за ваше творчество», - пишут довольные поклонники.

Напомним, что Брежнева разлеглась в страстной позе и засмущала пикантным декольте: "Женщина-кошка".

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