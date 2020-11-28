Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, похвалилася пишним бюстом у короткій сукні

Одна з найпопулярніших українських альтернативних моделей привертає увагу до себе завдяки незвично худій фігурі, ефектній зовнішності і любові до пластики, яку вона не приховує. Олена відкрито заявляє про свої перетворення і походи в салони краси. Дівчина також не боїться критики і спокійно ділиться вельми пікантними фото, які соціальна мережа Instagram часто блокує через цензуру.

На фан-акаунтах і на сторінках онлайн-магазинів часто з'являються фото із зіркою, проте в більш стриманому форматі. Тим не менш, користувачів продовжує дивувати фігура і вид знаменитості. Засмагла дівчина з пухкими губами любить виставляти напоказ переважно свій бюст навіть на зйомці. Вся справа в тому, що Омович зробила груди, збільшивши ту з нульового до шостого розміру, і тепер не збирається її ховати.

Ось як реагують під сміливим фото Олени, яка позує в коротенькій сукні і засвітила нижню білизну:

"Шикарна 👌; 😍 😍 😍 який ангел; чудово😍; чудова і смілива красуня😭 😭; вид для всіх, нічого не приховала👍; клаааассс !!!; Королева; розкішно 🔥; Красивий ангел🔥 🧚 😍 😘; Олена який у вас зріст / вага?; Красиво ♥ ️; ти будеш моїм ангелом; Вау приголомшливо; красива жінка; ОгоньПожар 🔥; красива😍 🔥; ти найкрасивіший ангел, дитинко! ❤ ️ 😍 😍 😍 🌷 💋 🌷 ; Ангел 😍 або демон 🔥 - найкращий вигляд! Спасибі!».

Також ми писали, що нещодавно Омович у свій день народження розповіла, як захворіла і навіть потрапила в лікарню замість того, щоб відправитися на відпочинок. З цього приводу на фан-акаунтах, присвяченим зірці та її модельним фотосесіям, тут же почали з'являтися яскраві фото з побажаннями якнайшвидшого одужання.

Один з таких кадрів розділив користувачів мережі в думках. Одні почали говорити, що вітають дівчину зі святом і бажають їй бути сильною, а також не засмучуватися через втраченого Свята, інші ж розкритикували Олену за неприродно випнуті груди в короткій маєчці.

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