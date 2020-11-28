Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвалилась пышным бюстом в коротком платье

Одна из самых популярных украинских альтернативных моделей привлекает внимание к себе благодаря необычно тощей фигуре, эффектной внешности и любви к пластике, которую она не скрывает. Алена открыто заявляет о своих преображениях и походах в салоны красоты. Девушка также не боится критики и спокойно делится весьма пикантными фото, которые социальная сеть Инстаграм часто блокирует из-за цензуры.

На фан-аккаунтах и на страницах онлайн-магазинов часто появляются фото со звездой, однако в более сдержанном формате. Тем не менее, пользователей продолжает удивлять фигура и вид знаменитости. Загорелая девушка с пухлыми губами любит выставлять напоказ преимущественно свой бюст даже на съемке. Все дело в том, что Омович сделала грудь, увеличив ту с нулевого до шестого размера, и теперь не собирается ее прятать.

Вот как реагируют под смелым фото Алены, позирующей в коротеньком платье и засветившей нижнее белье:

«Шикарная 👌; 😍😍😍 какой ангел; Великолепно 😍; превосходная и смелая красотка😭😭; вид для всех ,ничего не скрыла👍; Клаааассс !!!; Королева; Роскошно 🔥; Красивый ангел 🔥🧚😍😘; Алена какой у вас рост / вес?; Красиво ♥ ️; Ты будешь моим ангелом; Вау потрясающе; Красивая женщина; ОгоньПожар 🔥; Красивая 😍🔥; Ты самый красивый ангел, детка! ❤️ 😍😍😍🌷💋🌷; Ангел 😍 или Демон 🔥 - лучший вид! Спасибо!».

Также мы писали, что недавно Омович в свой день рождения рассказала, как заболела и даже попала в больницу вместо того, чтобы отправиться на отдых. По этому поводу на фан-аккаунтах, посвященным звезде и ее модельным фотосессиям, тут же начали появляться яркие фото с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Один из таких кадров разделил пользователей сети во мнениях. Одни начали говорить, что поздравляют девушку с праздником и желают ей быть сильной, а также не расстраиваться из-за упущенного праздника, другие же раскритиковали Алену за неестественно выпяченную грудь в короткой маечке.

Напомним, что украинская Кардашьян с подружкой не удержали юбки на ветру, эффектные кадры

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян забыла про стыд, вывалив напоказ аппетитные «дыньки»

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без одежды соблазнительно выгнулась и поразила достоинствами фигуры