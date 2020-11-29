Настя Каменських, Віра Брежнєва, Анастасія Волочкова та інші зірки похвалилася ніжками

на першому фото позувала Анастасія Волочкова. Зірка стояла на великих сходах в будинку, хвалячись в міні і на великому каблуці довгими ногами. Зірка спокусливо вигнулася, додаючи пристрасті кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому фото вже була Настя Каменських. Зірка стояла в блискучій сукні з великим розрізом, позуючи на вулиці. Образ співачка доповнила шкіряною курткою на плечах, а волосся залишила розпущеним. Артистка виставила одну ніжку, хвалячись її довгою.

Закриває трійку Віра Брежнєва. Зірка лежала на надувному кріслі в Силіконовій сукні. Наряд не прикрив ніжки співачки, артистка їх виставила вперед і хвалилася довгою на підборах.

На четвертому кадрі показала себе Крістіна Орбакайте. Зірка стояла на сцені в міні і на підборах. Волосся у артистки були розпущеними, а образ дочка Пугачової доповнила поясом на талії. Красуня показала ніжки максимально у вигідному ракурсі, виблискуючи їх довгою.

Закриває п'ятірку Оля Полякова. Зірка стояла на яхті в білому купальнику. Співачка задерла одну ніжку і спокусливо вигнулася, дозволяючи насолодитися довгою бездоганних ніжок.

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