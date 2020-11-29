Настя Каменских, Вера Брежнева, Анастасия Волочкова и другие звезды похвасталась ножками

на первом фото позировала Анастасия Волочкова. Звезда стояла на большой лестнице в доме, хвастаясь в мини и на большом каблуке длинными ногами. Звезда соблазнительно выгнулась, добавляя страсти кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором фото уже была Настя Каменских. Звезда стояла в блестящем платье с большим разрезом , позируя на улице. Образ певица дополнила кожаной курткой на плечах, а волосы оставила распущенными. Артистка выставила одну ножку, хвастаясь ее длинной.

Закрывает тройку Вера Брежнева. Звезда лежала на надувном кресле в силиконовом платье. Наряд не прикрыл ножки певицы, артистка их выставила вперед и хвасталась длинной на каблуках.

На четвертом кадре показала себя Кристина Орбакайте. Звезда стояла на сцене в мини и на каблуках. Волосы у артистки были распущенными, а образ дочь Пугачевой дополнила поясом на талии. Красотка показала ножки максимально в выгодном ракурсе, сверкая их длинной.

Закрывает пятерку Оля Полякова. Звезда стояла на яхте в белом купальнике. Певица задрала одну ножку и соблазнительно выгнулась, позволяя насладиться длинной безупречных ножек.

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