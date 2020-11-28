Актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла роль Хюррем Султан у "Величному столітті", показала свою багатогранність
Причому зробила це в прямому сенсі, поділившись цікавим колажем на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.
Зірка, яка очікує появу на світ другої дитини, опублікувала знімок, на якому постала в образах героїнь з різних фільмів, де грала.
Звичайно, найбільш впізнаваним є образ Хюррем Султан з "Величного століття", однак і в інших ролях вона не менш переконлива: хоч з пістолетом в руках, хто в образі фатальної красуні в салоні дорогого автомобіля.
Драма переможця "Танців з зірками", наречена зрадила йому з відомим співаком: "Загуляли..."
Хижа Анджеліна Джолі в трусиках забула про скромність і показала солодкі місця: "Чарівна дівчинка"
Зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли: "Йому вже дзвонили..."
Друг Харламова розкрив справжню причину розлучення з Асмус: "Він схиблений на...»
"🎥🎬 ❤️...Далі буде 😊 😎 з нетерпінням чекаю # 2021🔥", – підписала вона колаж.
За перші 10 хвилин після публікації знімок зібрав понад 20 тисяч лайків, і ця цифра стрімко зростає. Шанувальники не приховують свого захоплення, називаючи актрису найкращою і найкрасивішою.
Як відомо, вже в січні наступного року Мер'єм стане мамою вдруге. 37-річна турецько-німецька зірка зізналася, що знову народиться дочка. Ім'я батька дитини вона не розголошує. Відомо тільки, що вона перебуває у стосунках з американцем, котрий живе в Берліні.
У актриси підростає шестирічна донька Лара від турецького бізнесмена Джана Атеша. Дізнавшись про намір коханої народити дитину, він розлучився з нею, коли Мер'єм була на четвертому місяці вагітності.
Такий вчинок чоловіка підкосив Мерьєм, і у неї стався нервовий зрив. Через це влітку 2013 року, в розпал зйомок третього сезону "Величного століття" вона розірвала контракт з продюсерами серіалу, виїхавши на батьківщину до Німеччини.
Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі приспустила сукню, покрутивши апетитними формами: "Занадто солодка...".
Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі зачарувала млосними позами в домашньому образі: "Гарнішає щодня".
Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі побалувалася солоденьким, не соромлячись камер: "Кращий вибір для...".