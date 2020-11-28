Актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла роль Хюррем Султан у "Величному столітті", показала свою багатогранність

Причому зробила це в прямому сенсі, поділившись цікавим колажем на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Зірка, яка очікує появу на світ другої дитини, опублікувала знімок, на якому постала в образах героїнь з різних фільмів, де грала.

Звичайно, найбільш впізнаваним є образ Хюррем Султан з "Величного століття", однак і в інших ролях вона не менш переконлива: хоч з пістолетом в руках, хто в образі фатальної красуні в салоні дорогого автомобіля.

"🎥🎬 ❤️...Далі буде 😊 😎 з нетерпінням чекаю # 2021🔥", – підписала вона колаж.

За перші 10 хвилин після публікації знімок зібрав понад 20 тисяч лайків, і ця цифра стрімко зростає. Шанувальники не приховують свого захоплення, називаючи актрису найкращою і найкрасивішою.

Як відомо, вже в січні наступного року Мер'єм стане мамою вдруге. 37-річна турецько-німецька зірка зізналася, що знову народиться дочка. Ім'я батька дитини вона не розголошує. Відомо тільки, що вона перебуває у стосунках з американцем, котрий живе в Берліні.

У актриси підростає шестирічна донька Лара від турецького бізнесмена Джана Атеша. Дізнавшись про намір коханої народити дитину, він розлучився з нею, коли Мер'єм була на четвертому місяці вагітності.

Такий вчинок чоловіка підкосив Мерьєм, і у неї стався нервовий зрив. Через це влітку 2013 року, в розпал зйомок третього сезону "Величного століття" вона розірвала контракт з продюсерами серіалу, виїхавши на батьківщину до Німеччини.

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