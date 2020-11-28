Актриса Мерьем Узерли, которая сыграла роль Хюррем Султан в «Великолепном веке», показала свою многогранность

Причем сделала это в прямом смысле, поделившись интересным коллажом на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

Звезда, ожидающая появления на свет второго ребенка, опубликовала снимок, на котором предстала в образах героинь из разных фильмов, в которых играла.

Конечно, самым узнаваемым является образ Хюррем Султан из «Великолепного века», однако и в других ролях она не менее убедительна: хоть с пистолетом в руках, хто в образе роковой красотки в салоне дорогого автомобиля.

«🎥🎬 ❤️ ... Продолжение следует 😊😎 С нетерпением жду # 2021 🔥», – подписала она коллаж.

За первые 10 минут после публикации снимок собрал свыше 20 тысяч лайков, и эта цифра стремительно растет. Поклонники не скрывают своего восторга, называя актрису лучшей и самой красивой.

Как известно, уже в январе следующего года Мерьем станет мамой второй раз. 37-летнняя турецко-немецкая звезда призналась, что снова родится дочка. Имя отца ребенка она не разглашает. Известно только, что она состоит в отношениях с американцем, живущим в Берлине.

У актрисы подрастает шестилетняя дочь Лара от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Узнав о намерении возлюбленной родить ребенка, он расстался с ней, когда Мерьем была на четвертом месяце беременности.

Такой поступок мужчины подкосил Мерьем, и у нее случился нервный срыв. Из-за этого летом 2013 года, в разгар съемок третьего сезона «Великолепного века» она разорвала контракт с продюсерами сериала, уехав на родину в Германию.

Напомним, что Мерьем Узерли приспустила платье, покрутив аппетитными формами: «Слишком сладкая…».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли очаровала томными позами в домашнем образе: "Хорошеет с каждым днем".

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