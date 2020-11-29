Тіна Кароль, Настя Каменських, Світлана Лобода та інші зірки похвалилися образами в головних уборах

На першому фото позувала Настя Каменських. Зірка була в шкіряній куртці і светрі під нею. Образ дівчина доповнила шкіряним капелюшком, з-під якої можна побачити розпущене волосся. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому фото вже здалася Тіна Кароль. Зірка позувала у великому капелюшку. Співачка доторкнулася пальчиками до губ, роблячи знімок максимально пристрасним.

Трійку закриває Світлана Лобода. Красуня здалася в купальнику, сидячи на пляжі. Образ співачка доповнила парасолькою в руці і окулярами. Артистка спокусливо вигнулася, хвалячись бездоганною фігурою.

На четвертому фото показала себе Віра Брежнєва. Співачка сиділа за штурвалом яхти в шортиках і блузці, а образ доповнила капелюшком і окулярами. Красуня задерла ніжки, роблячи кадр ще більш пікантним.

Закриває п'ятірку Катя Осадча, у якої завжди "справа в капелюсі". Красуня стояла в чорному вбранні з бахромою і посміхалася. Образ телеведуча доповнила чорним капелюшком і туфлями.

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