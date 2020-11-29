Тина Кароль, Настя Каменских, Светлана Лобода и другие звезды похвастались образами в головных уборах

На первом фото позировала Настя Каменских. Звезда была в кожаной куртке и свитере под ней. Образ девушка дополнила кожаной шляпкой, из-под которой можно увидеть распущенные волосы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором фото уже показалась Тина Кароль. Звезда позировала в большой шляпке. Певица притронулась пальчиками к губам, делая снимок максимально страстным.

Тройку закрывает Светлана Лобода. Красотка показалась в купальнике, сидя на пляже. Образ певица дополнила зонтиком в руке и очками. Артистка соблазнительно выгнулась, хвастаясь безупречной фигурой.

На четвертом фото показала себя Вера Брежнева. Певица сидела за штурвалом яхты в шортиках и блузке, а образ дополнила шляпкой и очками. Красотка задрала ножки, делая кадр еще более пикантным.

Закрывает пятерку Катя Осадчая, у которой всегда "дело в шляпе". Красотка стояла в черном наряде с бахромой и улыбалась. Образ телеведущая дополнила черной шляпкой и туфлями.

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