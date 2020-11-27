Популярная украинская певица Настя Каменских поблагодарила поклонников за положительные комментарии под ее новой песней и порадовала их подборкой красивых фото в ярком образе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.
Так, в своем аккаунте Каменских запостила три фото, где она позирует на фоне современной многоэтажки. Она не указала, где именно были сделаны фотографии.
На снимках Настя позирует в длинном серебристом платье с пикантным разрезом до бедра. Также на ней массивные высокие ботинки и наброшенная наверх кожаная черная куртка.
Для своего образа певица традиционно выбрала массивные и яркие украшения и "громкий" макияж.
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"Vibe любви, эйфории, благодарности и все еще волнения - все это я сейчас чувствую! Прошло уже несколько часов после премьеры, а я все еще нахожусь в каком-то невероятном состоянии! В Vibe я полностью открылась вам и рассказала свою историю. И, видя все ваши комментарии, отметки и сообщения, я понимаю, что вы вместе со мной почувствовали все, что вложено в песню и видео! Спасибо вам за вашу поддержку и любовь!" - написала певица.
В комментариях фолловеры выразили восхищение новыми фотографиями Каменских и буквально засыпали ее комплиментами.
"Образ бомбический", "Просто супер!", "Невероятная красавица", "Ах, эти ноги... Настя, вы меня вдохновляете! Пошла сегодня абонемент в зал купила", - пишут в комментариях.
Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.
Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом.