Певица Настя Каменских довела до мурашек чувственными кадрами

Как передает Politeka.net, в Сети повился новый клип 33-летней звезды на песню VIBE. Артистка разгорячила публику пикантными сценами в полутемном помещении (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

В частности, томная брюнетка зажгла свечи и приласкала себя на камеру, гладя ладонями по шее и груди. Пользователи предположили, что в этот момент Настя, видимо, думала о своем супруге, рэпере Потапе. Хоть последний и не снимался в клипе Каменских, однако каждый взмах ее руки, каждая строчка "пронизана любовью" к нему - так считают многочисленные комментирующие.

Стоит отметить, певице удалось зацепить публику за живое, показав себя в таком романтическом образе.

"Это очень красиво😍 От песни мурашки по коже, а при просмотре клипа хочется чтобы он не кончался. Насть, тебе безумно идут лирические песни!❤"

"ААААААА, нет слов, боже, это так шикарно... мурашки, слезы, что происходит, ЭТО ШЕДЕВР💔💔💔💔💔 просто нет слов, одни эмоции, это такой кайф... 😻🔥"

"Хоть Потап и Настя уже не группа, Потап всё равно подпевает Насте))"

"Потап вроде не тут, а в самом деле тут ❤️"

"Это шикарная работа, у меня мурашки по телу побежали с первых нот, спасибо за такие эмоции )"

"Эта песня стопудово посвящается Потапу.💓🔥💯💥"

"Крутая песня. Нравится, что Потап, так или иначе, присутствует во всех песнях Насти. Это добавляет свой шарм. Кайф❤"

Ранее мы сообщали, Настя впечатлила семейным фото с Потапом, на котором показала свое лицо без косметики. Парочка сделала селфи, улыбаясь и радуясь обществом друг друга. Фото опубликовано на одной из фан-страниц артистов в Инстаграм.

"Счастливые такие", - говорится в посте.

Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.

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