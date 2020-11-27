Певица Настя Каменских довела до мурашек чувственными кадрами
Как передает Politeka.net, в Сети повился новый клип 33-летней звезды на песню VIBE. Артистка разгорячила публику пикантными сценами в полутемном помещении (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
В частности, томная брюнетка зажгла свечи и приласкала себя на камеру, гладя ладонями по шее и груди. Пользователи предположили, что в этот момент Настя, видимо, думала о своем супруге, рэпере Потапе. Хоть последний и не снимался в клипе Каменских, однако каждый взмах ее руки, каждая строчка "пронизана любовью" к нему - так считают многочисленные комментирующие.
Стоит отметить, певице удалось зацепить публику за живое, показав себя в таком романтическом образе.
"Это очень красиво😍 От песни мурашки по коже, а при просмотре клипа хочется чтобы он не кончался. Насть, тебе безумно идут лирические песни!❤"
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"ААААААА, нет слов, боже, это так шикарно... мурашки, слезы, что происходит, ЭТО ШЕДЕВР💔💔💔💔💔 просто нет слов, одни эмоции, это такой кайф... 😻🔥"
"Хоть Потап и Настя уже не группа, Потап всё равно подпевает Насте))"
"Потап вроде не тут, а в самом деле тут ❤️"
"Это шикарная работа, у меня мурашки по телу побежали с первых нот, спасибо за такие эмоции )"
"Эта песня стопудово посвящается Потапу.💓🔥💯💥"
"Крутая песня. Нравится, что Потап, так или иначе, присутствует во всех песнях Насти. Это добавляет свой шарм. Кайф❤"
Ранее мы сообщали, Настя впечатлила семейным фото с Потапом, на котором показала свое лицо без косметики. Парочка сделала селфи, улыбаясь и радуясь обществом друг друга. Фото опубликовано на одной из фан-страниц артистов в Инстаграм.
"Счастливые такие", - говорится в посте.
Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.
Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом