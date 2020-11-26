Известная украинская певица Настя Каменских посветила формами на полу

Знаменитая красотка готовит поклонников к премьере, сообщает Politeka.net. Звезда подогрела интерес к себе новым коротким видео в Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах соблазнительная Анастасия позировала в полумраке на полу. Красивый макияж с акцентом на глаза, кудрявые локоны и сверкающие серьги - в этой красотке и ее образе прекрасно все.

"Vibe 〰️ 1 день до премьеры. А у вас когда-то было такое : «Ты посмотрел так на меня, что просто ау»? 🖤!", - написала артистка.

За час пост собрал почти 60 тысяч просмотров и много комментариев.

"Даже по этому кусочку мне уже кажется, что мне понравится✨😘", "Ждёмммм😍", "Боже, это слишком красиво😍", "WOOOOOOOOW🔥 ЖДЁЁЁМ 💔", "Вы потрясающая девушка!!! ❤️❤️❤️", "Очень красивая песня 😌😍😍", "Да просто АУ", "КАК КРАСИВО💔", "Ага. Ничем хорошим не заканчивалось никогда 😂", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Бомба", "Конечно,Настечка,вы Супер,легкая....харизматична и вообще...❤️❤️❤️😚😚😚😚😚🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Каменских поделилась другим коротким видео-тизером.

На кадрах можно увидеть Настю, сидящей на диване. Певица одета в соблазнительное черное платье с глубоким декольте и полностью открытыми плечами. Ее волосы свободно спадают на грудь аккуратными локонами. Дополняет образ певицы макияж с акцентом на глаза, который придает Каменских нотку роковой страсти.

Поклонники тут же засыпали звезду комментариями о том, что они не могут дождаться ее клипа.

Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.

Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в белоснежном купальнике показала, чем покорила Потапа.

Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом.