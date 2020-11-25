Украинская певица Надежда Мейхер покрасовалась в откровенном образе для шоу "Танці з зірками"
Как передает Politeka.net, звезда выложила новые фото из закулисья проекта на своей странице в соцсети "Инстаграм". В прошлое воскресенье на вместе с партнером Кириллом Васюком исполнила посодобль и фокстрот, а также показала квикстеп с ведущим Юрием Горбуновым в образах из фильма "За двумя зайцами".
На 13 неделе "Танців з зірками" Надежда Мейхер надела платье бежевого цвета с корсетом и шнуровкой по всему корпусу. Изюминкой наряда стало огромное декольте, которое так и приковывает внимание к груди красотки. Певица добавила образу яркости при помощи красного шарфа.
На одном из снимков Надежда Мехйхер застыла на фоне кулисы, слегка изогнув спину и выпятив бедро. Одну руку артистка положила на пояс, а другой поправила вьющуюся прическу. На другом фото бывшая солистка "ВИА Гры" прижалась к Кириллу Васюку, который надел серый пуловер и просторные штаны в тон. Надя натянула шарф и томно прикусила палец.
Ани Лорак ошеломила новой внешностью, от бывшей Каролины ничего не осталось: "Боялась потерять парик"
Фигуристая "невеста" Харламова задрала ногу и свела с ума раскованными позами без белья: "Желание приласкать..."
Пэрис Хилтон сверкнула своей главной роскошью в мини-платье с декольте до пупка: "Блистательная"
Томная звезда «ВИА Гры» забыла о лифчике и выронила свое великолепие из короткого топа: «Боже, я не могу отвести глаз»
"Дышать.., любить.., танцевать.., жить.., любить...
Бесконечно ценим Вашу поддержку... ❤️", - поделилась она эмоциями в описании.
Пользователи социальной сети восхитились внешним видом пары в комментариях:
"Красавица и талантище!👏👏👏"; "Вы очень талантливая пара😍 удачи вам и держим за вас кулачки✊🏻💪🏻 ♥"; "Ох и партнёр"; "Очень красивая и талантливая пара. Любим вас бесконечно!!! ❤️❤️❤️"; "Талантливый человек - талантлив во всем! С любовью❤️❤️❤️"; "Красотка, лучшая, самая талантливая и сильная, спасибо, Что вы вдохновляете😍😍😍"; "Харизма вашей пары непревзойденная"; "Чудо, как хороша..."; "Талантище ❤️ обожаю вас ❤️ А как посмотрела с вашим участием сериала, полюбила ещё больше".
Напомним, Мейхер после дочерей привела на «Танці з зірками» 18-летнего сына, Горбунов не смолчал: «Дядька с усами»
Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками" и пленила манящей позой: "Богиня".
Также Politeka писала, что Мейхер постигла участь Ольги Фреймут, в скандале замешан Чапкис.