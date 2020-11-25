Украинская певица Надежда Мейхер покрасовалась в откровенном образе для шоу "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, звезда выложила новые фото из закулисья проекта на своей странице в соцсети "Инстаграм". В прошлое воскресенье на вместе с партнером Кириллом Васюком исполнила посодобль и фокстрот, а также показала квикстеп с ведущим Юрием Горбуновым в образах из фильма "За двумя зайцами".

На 13 неделе "Танців з зірками" Надежда Мейхер надела платье бежевого цвета с корсетом и шнуровкой по всему корпусу. Изюминкой наряда стало огромное декольте, которое так и приковывает внимание к груди красотки. Певица добавила образу яркости при помощи красного шарфа.

На одном из снимков Надежда Мехйхер застыла на фоне кулисы, слегка изогнув спину и выпятив бедро. Одну руку артистка положила на пояс, а другой поправила вьющуюся прическу. На другом фото бывшая солистка "ВИА Гры" прижалась к Кириллу Васюку, который надел серый пуловер и просторные штаны в тон. Надя натянула шарф и томно прикусила палец.

"Дышать.., любить.., танцевать.., жить.., любить...

Бесконечно ценим Вашу поддержку... ❤️", - поделилась она эмоциями в описании.

Пользователи социальной сети восхитились внешним видом пары в комментариях:

"Красавица и талантище!👏👏👏"; "Вы очень талантливая пара😍 удачи вам и держим за вас кулачки✊🏻💪🏻 ♥"; "Ох и партнёр"; "Очень красивая и талантливая пара. Любим вас бесконечно!!! ❤️❤️❤️"; "Талантливый человек - талантлив во всем! С любовью❤️❤️❤️"; "Красотка, лучшая, самая талантливая и сильная, спасибо, Что вы вдохновляете😍😍😍"; "Харизма вашей пары непревзойденная"; "Чудо, как хороша..."; "Талантище ❤️ обожаю вас ❤️ А как посмотрела с вашим участием сериала, полюбила ещё больше".

Напомним, Мейхер после дочерей привела на «Танці з зірками» 18-летнего сына, Горбунов не смолчал: «Дядька с усами»

Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками" и пленила манящей позой: "Богиня".

Также Politeka писала, что Мейхер постигла участь Ольги Фреймут, в скандале замешан Чапкис.