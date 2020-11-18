Ненормированный график, постоянные гастроли и внимание публики: красотки из популярной группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, Надежда Мейхер, Светлана Лобода и другие, тем не менее, успевали становиться мамами, и даже не по одному разу

Если к старшим детям звезд публика уже привыкла: соцсети полны их фото, то вот своих младшеньких - певицы, наученные горьким опытом от чрезмерного внимания - пытаются всячески оградить от славы. В Сети редко появляются кадры и информация о них, но тем не менее выудить крупицы все же можно.

Politeka.net решила показать, кого именно прячут экс-солистки ВИА Гры.

Так, 38-летняя Надежда Мейхер практически никогда не показывает своих детей в соцсети. Но недавно певица привела на шоу "Танці з зірками", участницей которого является, своих младших дочерей - 8-летнюю Анну и 5-летнюю Марию. Публика была в восторге.

В рамках семейного вечера на проекте, девочки станцевали с мамой совместный танец.

"Мамины принцессы. Такие ангелочки. Влюблена в эту нежность и теплоту душевную на паркете. 🔥🎉", - откликнулся один из комментирующих.

Еще реже появляется в соцсети старший сын Надежды от первого брака Игорь. Юноша только в прошлом году окончил школу.

Еще одна бывшая участница ВИА Гры, 38-летняя Вера Брежнева также нечасто делится с поклонниками фото детей. Если ее старшая дочь, 19-летняя Соня Киперман сама активно рассказывает о своей жизни в Инстаграм, то малышку Сару фанаты артистки видели весьма редко.

Так было до недавних пор, так как 10-летняя Сара, видимо, решила брать пример с сестрички и мамы и также завела аккаунт в соцсети. В настоящее время у девочки чуть более 8 тысяч фолловеров.

Судя по комментариям, многие отмечают, что Сара — маленькая копия Веры Брежневой.

Девочка с удовольствием делится с подписчиками самыми разными фото: селфи, снимками с путешествий, кадрами с мамой и подругами.

Известно, что сейчас Сара проживает в Москве вместе с мамой и отчимом Константином Меладзе.

Другая исполнительница, покинувшая ряды ВИА Гры, 38-летняя Светлана Лобода воспитывает двух дочерей - 9-летнюю Еву и 2-летнюю Тильду. Если первую девочку звезда показывает в Сети во всей красе, то лицо второй малышки старается на засвечивать.

Если младшенькая и фигурирует на совместных фото с мамой, то всегда со спины. Правда, недавно Светлана решилась на нечто большее: Тильда повернулась к камере личиком, но зато была в солнцезащитных очках, да и кадр сделан издалека.

Стоит отметить, певица никогда не говорит об отце Тильды. Многие предполагают, что им стал немецкий вокалист Тилль Линдеманн, с которым Светлане приписывали роман.

37-летней экс-участнице ВИА Гры Анне Седоковой, у которой трое детей, и вовсе запрещено судом показывать в Сети младшую дочь Монику. 9-летняя девочка живет сейчас в США со своим отцом, в то время как Анна с оставшимися двумя детьми (15-летней Алиной и 3-летним Гектором) - в России.

Так, Монику в соцсетях можно увидеть максимум раз-два в год (родителям по решению суда запрещено выкладывать снимки девочки в Сети).

Седокова вела с бывшим мужем, украинским бизнесменом Максимом Чернявским долгие судебные баталии за дочь. Тот пытался лишить Анну родительских прав. Некоторое время певице приходилось видеться с малышкой в присутствии представителей органов опеки.

Но, к счастью поклонников Седоковой, у Моники есть старшая сестра, которой ничего не будет, если вдруг она решит запечатлеть какой-нибудь момент и выложить его в соцсети.

Так, недавно в своем TikTok Алина разместила кадры, как танцует вместе с Моникой.

Седокова со старшей дочкой и сыном:

А вот 30-летняя певица Миша Романова умудрилась почти два года скрывать сына - конечно же, в СМИ знали, что звезда родила первенца, но как он выглядит выяснилось гораздо позднее.

За несколько месяцев до двухлетия Мартина Миша выставила совместное фото в Инстаграм - девушка дала интервью журналу "Отдохни", а ее фото с малышом украсило обложку.

6 июля, в день рождения сына, Романова поделилась трогательными кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых засветился и ее близкий друг, исполнитель Макс Барских.

К слову, Мартин удивительным образом на него похож, поэтому в Сети ходят слухи, что певец на самом деле - не только крестный, но и настоящий отец мальчика.

Имя того, кто подарил ей ребенка, Романова, скрывает до сих пор.

Напомним, что бесстыжая экс-ВИА Гра вывалила "добро", расстегнув плащ: "Ммм, такие..."

Как сообщала Politeka, Мейхер задала жару с красавцем за кулисами "Танців з зірками", кадры: "Блин, какие у тебя..."

Также Politeka писала, что Лобода обтянула свой упругий "орешек" латексом из блесток, кадры соблазна: "Фантастическая"