Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вирішила повторити зухвалу витівку на Мальдівах

Вже не перший тиждень Анастасія відпочиває на Мальдівах на райському острові, про що активно повідомляє в Instagram, заради слави і нових скандалів вона йде на крайнощі кожен день. А нещодавно скандальна балерина таки не втрималася і знову зробила свій коронний знімок на Мальдівах в купальнику з піску.

Через майже 10 років після оригіналу в мережі можна знайти безліч пародій на провальне перше фото, яке копіювали багато моделей і співачки. При цьому сама Анастасія не бачить в настільки відвертих і недоречних фото нічого поганого.

Ось як виглядала Анастасія близько десяти років тому на знаменитому фото:

Користувачі Мережі не втрималися від коментарів у відповідь:

"кита все-таки викинуло на берег️; ️ ️ ПЦ припливли; це синюшні шрами під цицьками?; Ні в кого такої вульгарщини немає, як у Волочкової. Не подобається вона мені дуже 🤮; Шо? Знову? 🙈 🤣 Все намагається повторити успіх?; Камінь треба побільше покласти, шоб назад не відповзло🤣 🤣 🤣; коли незрозуміло хто на фото мужик😂; не видно Перекошеного особи. Штучної талії .сальних волосся і ноги разом. Хвалю фотографа; це ж клінічний випадок!!!».

Найчастіше, щоб хоч якось привернути увагу до себе, Волочкової доводиться показувати недоречний шпагат в непристойних бікіні або ж роздягатися в купелі і демонструвати тим самим розповнілу фігуру. При цьому Анастасія запевняє, що їй просто заздрять і критику вона не приймає, заявляючи, що пишуть мерзенні слова про неї просто недолюблені жінки.

Нещодавно Анастасія вирішила показати себе в черговому безглуздому образі, надівши навіщось на мілководді ласти і вмостившись на піску, прикриваючи повну фігуру. При цьому вона також відкрила доступ до коментарів, що спровокувало бурю в мережі.

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