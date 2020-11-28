Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решила повторить дерзкую выходку на Мальдивах
Уже не первую неделю Анастасия отдыхает на Мальдивах на райском острове, о чем активно сообщает в Инстаграм, ради славы и новых скандалов она идет на крайности каждый день. А недавно скандальная балерина таки не удержалась и снова сделала свой коронный снимок на Мальдивах в купальнике из песка.
Спустя почти 10 лет после оригинала в сети можно найти множество пародий на провальное первое фото, которое копировали многие модели и певицы. При этом сама Анастасия не видит в столь откровенных и неуместных фото ничего плохого.
Вот как выглядела Анастасия около десяти лет назад на знаменитом фото:
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Пользователи сети не удержались от комментариев в ответ:
«кита все-таки выбросило на берег🐋🐒🐥😆; 🤦♀️Пц приплыли; Это синюшные шрамы под сиськами?; Ни у кого такой вульгарщины нет, как у волочковой. Не нравится она мне очень 🤮; Шо? Опять? 🙈🤣 Всё пытается повторить успех?; Камень надо побольше положить, шоб обратно не уползло🤣🤣🤣; Когда непонятно кто на фото мужик😂; Не видно перекошеного лица. Искусственной талии .сальных волос и ноги вместе. Хвалю фотографа; Это же клинический случай!!!».
Чаще всего, чтобы хоть как-то привлечь внимание к себе, Волочковой приходится показывать неуместный шпагат в неприличных бикини или же раздеваться в купели и демонстрировать тем самым располневшую фигуру. При этом Анастасия уверяет, что ей просто завидуют и критику она не принимает, заявляя, что пишут гнусные слова о ней просто недолюбленные женщины.
Недавно Анастасия решила показать себя в очередном нелепом образе, надев зачем-то на мелководье ласты и умостившись на песке, прикрывая полную фигуру. При этом она также открыла доступ к комментариям, что спровоцировало бурю в сети.
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